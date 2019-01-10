Ayakkabısına photoshop yapılan Avustralya Başbakanı: Keşke saçımı düzeltselermiş

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un kişisel internet sitesinde yayınlanmak üzere ailesiyle birlikte poz verdiği sırada ayakkabılarında yapılan oynama sosyal medyada alay konusu oldu. Giydiği spor ayakkabı uygun bulunmayıp photoshop'la başka bir ayakkabı yerleştirilen fotoğrafta, iki ayak için ayakkabının tek tarafının iki kez kopyalandığı görüldü.

Avustralya'da mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde, kişisel internet sitesinde yayınlamak üzere aile fotoğrafı çektiren başbakan Morrison'un fotoğrafını çeken başbakanlık çalışanları, Morrison'un giydiği spor ayakkabıyı uygun bulmayınca fotoğrafı montajlayıp yerine daha temiz bir ayakkabı yerleştirdi.

Euronews'ta yer alan habere göre, fotoğrafta yapılan hatanın farkedilmesi çok sürmedi.

Morrison'ın personeli, iki ayak için ayakkabınını tek tarafını iki kez kopyalayınca, başbakanın iki sol ayağı varmış algısı oluştu.

'OLMAYAN SAÇIMA ODAKLANIN'

Bu montaj hatası ise sosyal medyada büyük yankı buldu.

Başbakanlık sözcüsü, montajın Morrison'un bilgisi dışında yapıldığını açıkladı.

Başbakan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çalışanlarıma sesleniyorum; Ben böyle bir düzeltme istemedim ama madem yapacaksınız, bir dahakine ayaklarıma değil (olmayan) saçlarıma odaklanın" ifadelerini kullandı.