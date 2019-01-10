İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Canning Town'da annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan 39 yaşındaki Canan Mustafa'dan 6 Mayıs'tan beri haber alınamıyor. Ailesi ve polisin bütün aramalarına karşın izine rastlanmayan Canan Mustafa'yı gören ya da yerini bilenlerin 101 numaralı 'Kayıp Aranıyor' hattını aramalarını istendi.

ANNEM 8 AYDIR KAPIDA ONU BEKLİYOR

Kardeşi Meryem Mustafa, Canan'ın çevresinde 'Mary Jane', 'MJ' ya da 'Jan' ismiyle de tanındığını, anneleri Şerife Mustafa'nın 8 aydır kapıda kardeşinin gelmesini beklediğini belirterek şunları söyledi: "Canan'ı bulmak için yüzlerce poster bastırıp çevreye astık. Sosyal medyada 'Lets find Mary Jane Mustafa' başlıklı bir grup kurduk. Bu grup 4 bin takipçiye ulaştı. Basında, Canan'ı aradığımıza ilişkin pek çok haber ve ilan yayınlandı. Ne yazık ki şimdiye kadar izine rastlamadık. Çok üzgünüz."