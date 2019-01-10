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‘Okuyamazsın’ dediler, öğretmeni oldu

Öğretmenlerinin ‘Okuyamazsın. Boşa zaman kaybetme’ dedikleri Fatma, öğretmen oldu. Şimdi Almanlara öğretecek

KADİR İNCE Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
‘Okuyamazsın’ dediler, Almanca öğretmeni oldu
İlkokulda öğretmenlerinin 'Okuyamazsın. Zaman kaybetme. Meslek öğren' dediği Fatma Abidinoğlu (24), Frankfurt Goethe Üniversitesi Almanca, Matematik ve Biyoloji bölümünü 1,7 not ortalaması ile tamamlayıp öğretmen oldu. Abidinoğlu, "Alman arkadaşlarımdan daha iyiydim ama onlar gözdeydi" dedi.

AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI
ÖĞRETMENİNİN o sözlerinin kendisini hırslandırdığını ifade eden Abidinoğlu'nun annesi Kezban ve babası İbrahim, "Kızımız hep, 'Türklerin ne kadar başarılı olabileceklerini göstereceğim' derdi" dedi.
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‘Okuyamazsın’ dediler, Almanca öğretmeni oldu
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