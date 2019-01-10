‘Okuyamazsın’ dediler, Almanca öğretmeni oldu

BUGÜN NELER OLDU

İlkokulda öğretmenlerinin 'Okuyamazsın. Zaman kaybetme. Meslek öğren' dediği Fatma Abidinoğlu (24), Frankfurt Goethe Üniversitesi Almanca, Matematik ve Biyoloji bölümünü 1,7 not ortalaması ile tamamlayıp öğretmen oldu. Abidinoğlu, "Alman arkadaşlarımdan daha iyiydim ama onlar gözdeydi" dedi.ÖĞRETMENİNİN o sözlerinin kendisini hırslandırdığını ifade eden Abidinoğlu'nun annesi Kezban ve babası İbrahim, "Kızımız hep, 'Türklerin ne kadar başarılı olabileceklerini göstereceğim' derdi" dedi.