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'da bomba paniği

'nın Potsdam kentinde bomba ihbarı sebebiyle çok sayıda mahkeme salonunun tahliye edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 14:35
Almanya'da bomba paniği

Almanya'da 5 mahkemeye elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine çalışanlar tahliye edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden ve Kiel kentlerinde bulunan eyalet mahkemelerine kimliği belirsiz kişilerce elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

ALMANYA GENELİNE SALDIRI TEHDİDİ!

Haberde, Magdeburg Eyalet Mahkemesine gönderilen elektronik postada, Almanya genelinde saldırı düzenleneceği tehdidinin yer aldığı belirtildi.

Mahkeme binalarındaki personelin tahliye edildiği ve binaların köpeklerle aranacağı ifade edilen haberde, binaların çevresinin de yaya ve araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Geçen aylarda da Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı mahkemelere bomba ihbarı yapılmış ancak herhangi bir şüpheli cisim bulunamamıştı.

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Almanya'da bomba paniği
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