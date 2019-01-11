FETÖ’ye terör örgütü demek yasal

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, 12 Mart 2017 tarihinde 'İşte FETÖ'nün Hollanda yapılanması' başlığı ile FETÖ'nün ülkedeki elebaşlarını deşifre etti. Haberde Hollanda imamı Turan Yazır, 'FETÖ'cü hain' sıfatıyla tanımlandı, örgütsel faaliyetleri deşifre edildi. Yazır ile üyesi olduğu Rotterdam Belediye Meclisi, SABAH'a dava açtı. Hakim, SABAH'ı gıyabında mahkum edince, SABAH da menfi tespit davası açtı. Davacı SABAH'ın taleplerini kabul eden mahkeme, Yazır'a "vatan Haini' ve "FETÖ'cü" denmesinde hukuki aykırılık olmadığına hükmetti.SABAH bu kararla, Türkiye'nin yıllardır mücadelesini verdiği, "FETÖ hain bir terör örgütüdür" tezini bir Avrupa ülkesinde kabul ettirmiş oldu. 9 Ocak 2019'da alınan bu kararla FETÖ'ye ve Turan Yazır'a karşı, 'Terör örgütü' ve 'Hain' tanımlamalarının kullanılmasında mahsur olmadığı tespit edildi. Böylece, hainlerin, "Biz FETÖ'cü değiliz. Gülen'den sadece esinlendik" bahanesi de kabul görmedi.Turan Yazır, Fetullah Gülen'in kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Mahkeme Yazır'ın Gülen Hareketi üyesi olduğu iddiasının fiili durum ve bilgiler çerçevesinde 'yeterince sabit olduğunu' değerlendirmektedir. Rotterdam Mahkemesi, Türk adaletine de şu şekilde atıfta bulundu: Gülen hareketinin FETÖ olarak tanımlanması, tek başına iftira ve hakaret oluşturmamaktadır. "Mahkeme bu çerçevede özellikle Türkiye'de en yüksek yargı organının Gülen örgütünü 'terörist örgüt' olarak tanımladığına atıfta bulunmaktadır" denildi.SABAH Avrupa'nın avukatlığını yapan Ejder Köse ve Ali Durmuş, karar için, 'Türkiye'nin zaferi' dedi.Uzun hukuk mücadelesi sonunda hak yerini buldu. Rotterdam Mahkemesi, Turan Yazır'ı FETÖ'cü olarak mahkûm etti. Aynı zamanda Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa'da ve dünyada FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele ilk defa Avrupa'da yargı tarafından bir hukuki zemine kavuşturulmuştur.Avrupa'da bir ilk bu. Türkiye dışında, FETÖ örgütü, ilk defa terörist örgüt kapsamına alınmıştır. Hollanda mahkesesi, Türkiye'deki Yargıtay kararlarına atıfta bulunarak, örgütün terör örgütü olarak nitelendirilmesini hukuka uygun bulmuştur. Özellikle SABAH'ın basın özgürlüğü ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının altı çizilmiştir.