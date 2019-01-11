Haberler > Avrupa Haberleri > Juncker: Brexit netleştirilebilir, yeniden müzakere edilemez

Juncker: netleştirilebilir, yeniden müzakere edilemez

Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık Başbakanı ile üzerinde uzlaşılan anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 16:10
Juncker: Brexit netleştirilebilir, yeniden müzakere edilemez

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Juncker, "Hala bir Brexit anlaşması olacağını umuyoruz; anlaşmasız Brexit bir felaket olur. Brexit anlaşması için netleştirme söz konusu olabilir, ancak yeniden müzakere olmayacak, özellikle İrlanda sınırı tedbir maddesi için" diye konuştu.
BBC Avrupa Editörü Katya Adler, Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, Brexit oylamasından bir gün önce, Pazartesi günü, Theresa May'e yollayacakları bin mektup ile, İrlanda konusunda güvenceler vermeye hazırlandıklarını yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juncker: Brexit netleştirilebilir, yeniden müzakere edilemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN