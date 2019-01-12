Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi!
Dış kaynaklı ajanslardan gelen son dakika haberine göre Paris'te bir patlama meydana geldi! Fransa'nın başkenti Paris'in kent merkezindeki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Fransız polisinin aktardığı bilgilerle birlikte ayrıntılar geliyor...
Giriş Tarihi: 12.1.2019 11:54Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:47
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.