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‘Sarı yelekliler’ sokaklarında

’da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan ‘sarı yelekli’ protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 17:42
‘Sarı yelekliler’ Fransa sokaklarında

Fransa'da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan 'sarı yelekli' protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un tepkileri azaltmak için planladığı üç aylık bir kamusal müzakere, hükümetin vergi konusunu tartışmak istememesi üzerine sonuçsuz kaldı.

Başkent Paris'te 5 bin polisin görevlendirildiği protestoların 9. haftasında, yetkililer şiddeti tolare etmeyeceklerini açıkladılar. Eylemler ise sürüyor.

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‘Sarı yelekliler’ Fransa sokaklarında
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