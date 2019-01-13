Fransa'da sarı öfke dinmiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin arttırdığı tedbirlere rağmen, Sarı Yelekliler geri adım atmıyor. Ülkede kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlatılan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine itiraza dönüşen Sarı Yelek eylemleri dokuzuncu haftasında da devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilere karşı 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 80 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

YASAK DİNLEMEDİLER

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarına ve hayat pahalılığına karşı biraraya gelen yüzlerce eylemci dün de ülke genelinde sokaklara çıktı. Başkent Paris'in yanısıra valilikçe yasaklanmasına karşın Bourges kentinde de sokağa çıkan Sarı Yelekliler toplumdaki öfkenin dinmediği mesajını verdi. Paris Savcılığı şehir merkezinde tarihi mekanların olduğu bölgede tüm gösterileri yasakladığını açıkladı. Sabah saatleri itibariyle Ekonomi Bakanlığı yakınlarındaki Bataillon du Pacifique Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra Champs-Elysees Caddesi'ne yöneldi. Göstericiler, zaman zaman "Macron istifa" sloganları attı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis, göstericilerin Champs-Elysées Caddesi'ne girmesine izin vermezken müdahaleler Zafer Takı çevresinde yoğunlaştı. Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirdi. Polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Paris'te 121, Toulouse'ta 6 ve Nantes'de 7 gösterici gözaltına alındı. Gösterilere 8 bini Paris'te olmak üzere 32 bin kişi katıldı.

KATILMAK DAHİ SUÇ!

Öte yandan, önceki akşam açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğunu belirtti. Castaner, şiddet olayları çıkarmak için gösterilerin arkasında kendilerini gizleyenlere tepki gösterdi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi günü izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti.