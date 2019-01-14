Almanya'da 8 havalimanında çalışan personel, uyarı grevine gidiyor

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di), yarın ülke genelinde 8 havaalanında çalışan güvenlik personellerinin uyarı grevine gideceğini açıkladı. Greve gidecek havaalanları arasında Almanya'nın en büyük havalimanı olan ve günlük bin 400 uçuşun gerçekleştiği Frankfurt'un yanı sıra Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Hannover-Langenhagen, Münih, Hamburg ve Bremen havalimanları da bulunuyor.

Alman Havalimanları Birliğinin (ADV) tahminlerine göre, uyarı grevinin yaklaşık 220 binden fazla yolcuyu etkileyeceği duyuruldu. ADV, 8 havalimanında yaşanacak grevler nedeniyle ülkenin diğer hava limanlarında da gecikmeler yaşanacağını kaydetti. ADV, Ver.di sendikasını sorumsuzlukla suçlarken, işverenle görüşmeleri yürüten Birleşik Hizmet İşleri Sendikası yetkilisi Benjamin Roscher, işveren tarafını suçlayarak müzakere edilebilecek bir teklif sunmadıklarını söyledi.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası Ver.di, uyarı grevlerinin 23 bin güvenlik personelinin maaşlarının artırılması için ülke genelinde saat ücretinin 20 euroya yükseltilmesini isterken, işveren ise sendikanın talebinin yüksek olduğunu bu şekilde anlaşma sağlanmasının mümkün olamayacağını açıkladı.