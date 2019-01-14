Atina’da siyasi deprem

Makedonya Parlamentosu'nun cumartesi günü yapılan oylama sonucu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini onaylaması Yunan hükümetini sarstı.

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos istifa ettiğini ve koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı. Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır 'milli birlik hükümetinde' yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakan'a söyledim. Hükümette kalamayız" dedi.

ANEL'in hükümetten çekilmesi ile Yunanistan'da erken seçim ihtimali belirdi.