İsveç yüzlerce FETÖ’cüye kucak açtı

BUGÜN NELER OLDU

İsveç devlet televizyonu, İsveç Göçmen Dairesi tarafından Türkiye'den 15 Temmuz'dan sonra kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verildiğini duyurdu. Haberde, çalışma izni alanların Türkiye'de FETÖ davaları ile bağlantısı olduğu ifade edildi.İSVEÇ'E kaçan FETÖ'cülerin sayısının 2015'te 253, 2016'nın son aylardaki aşırı artış ile 738, 2017'de 872, 2018'de ise 493 kişi olduğu açıklandı. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler beş yılın ardından İsveç vatandaşı olabiliyor.