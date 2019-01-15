Polis bizimle oyun oynadı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Rotterdam kentinde okulunda kurşunlanarak öldürülen Hümeyra Öz'ün (16) babası Sadık, "Polis ve yargı ölüm tehditlerine ilişkin şikayetlerimizi ciddiye alsaydı kızım hayatta olacaktı. Ölüm tehditleri nedeniyle onu okula ben getirip götürüyordum. O gün de ben götürmüş, ön avluda birlikte polise gitmek için bekliyordum" dedi.KIZININ arka avluda Bekir Eraslan (31) tarafından öldürüldüğünü dile getiren baba, "O an hayatım karardı. Kızım ve ailemizin son 15 ayda neler yaşadığını hem polis biliyordu hem de okul yönetimi. Hatta kızım bir ara aldığı tehditler yüzünden Türkiye'ye kaçıp yerleşmeyi düşünmüştü" şeklinde konuştu.Fatih ÖZYAR