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Polis bizimle oyun oynadı

Geçtiğimiz ay kızı okulda kurşunlanarak öldürülen Sadık Öz, “ polisi ve yargısı bizi ciddiye alsa kızım yaşıyor olacaktı” dedi

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Polis bizimle oyun oynadı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde okulunda kurşunlanarak öldürülen Hümeyra Öz'ün (16) babası Sadık, "Polis ve yargı ölüm tehditlerine ilişkin şikayetlerimizi ciddiye alsaydı kızım hayatta olacaktı. Ölüm tehditleri nedeniyle onu okula ben getirip götürüyordum. O gün de ben götürmüş, ön avluda birlikte polise gitmek için bekliyordum" dedi.

POLİS DE OKUL DA BİLİYORDU
KIZININ arka avluda Bekir Eraslan (31) tarafından öldürüldüğünü dile getiren baba, "O an hayatım karardı. Kızım ve ailemizin son 15 ayda neler yaşadığını hem polis biliyordu hem de okul yönetimi. Hatta kızım bir ara aldığı tehditler yüzünden Türkiye'ye kaçıp yerleşmeyi düşünmüştü" şeklinde konuştu.

Fatih ÖZYAR
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Polis bizimle oyun oynadı
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