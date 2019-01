İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması, parlamentoda reddedildi.İngiliz parlamentosunda dün akşam yapılan oylama öncesi konuşan May, "Anlaşmaya karşı oy kullanmak; belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil" dedi. Ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise "Anlaşmanın reddedilmesinin en iyi sonucu, bir genel seçim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Brexit 202 'evet' oyuna karşı 432 'hayır' oyu ile reddedildi.Brexit karşıtlarının coşkuyla karşıladığı bu sonuç erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneği gündeme getirdi. Tarihi bir yenilgi aldığı belirtilen May, muhalefetin gensoru vermesi halinde bunun bugün görüşülebileceğini söyledi. May'i yanıtlayan Corbyn de hükümete karşı güvensizlik oylaması talep ettiğini açıkladı. Hükümeti dışardan destekleyen Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi (DUP), bugünkü güven oylamasında hükümeti desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.AB liderleri de Brexit oylamasının sonucuna dair ortak bir açıklama yaptı. İngiltere'nin bundan sonraki sürece ilişkin niyetini bir an önce belli etmeye davet eden açıklamada, şunlar kaydedildi: "Brexit'in herhangi bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi de dahil tüm senaryolara hazırlanmaya devam edeceğiz. Bu oylama ile düzensiz bir Brexit'in gerçekleşme ihtimali artmıştır."İngiltere, 23 Haziran 2016'da gerçekleştirilen referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.