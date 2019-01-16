İşte koca yürekli Efe

EN ANLAMLI DESTEK
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Kızılay işbirliğinde Avrupa çapında gerçekleştirilen bağış kampanyasına beş yaşındaki Efe Erdoğan, oyuncakları ile destek oldu. Berlin Şehitlik Camisi konferans salonunda gerçekleşen kampanyada özel sanat eserleri ve manevi değeri bulunan eşyalar satışa sunuldu. KIZILAY YERİNE ULAŞTIRACAK
Efe'nın kampanyaya bağışladığı iki oyuncağı 1200 euroya satıldı. Oyuncakları satın alan yardımseverler, daha sonra Efe'ye hediye etti. Yardım etkinliğine Berlin'de yaşayan yüzlerce Türk katıldı. Toplanan yardım Kızılay aracılığıyla Yemen'e ulaştırılacak. 28 BİN 105 EURO YARDIM TOPLANDI
28 bin 105 euro yardımın toplandığı etkinlikteki açık artırmada, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kalem ve kravat 1600, Arapça "Allah" lafzının bulunduğu el işlemesi eser de 3 bin 500 euroya alıcı buldu. Toplanan yardım Ziraat Bankası Berlin şubesi aracılığıyla Türk Kızılayı'na gönderildi. YEMEN'DEKİ DRAMA SEYİRCİ KALMADI
Efe'nin babası Ersin Erdoğan, oğlunun çok duygusal bir çocuk olduğunu belirterek, "Televizyondaki haber sayesinde oğlumun Yemen'deki dramdan haberi oldu. Yardım kampanyasını duyunca bizimle geldi ve oyuncaklarını kendi isteğiyle bağışladı" dedi.