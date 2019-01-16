İşte koca yürekli Efe

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Kızılay işbirliğinde Avrupa çapında gerçekleştirilen bağış kampanyasına beş yaşındaki Efe Erdoğan, oyuncakları ile destek oldu. Berlin Şehitlik Camisi konferans salonunda gerçekleşen kampanyada özel sanat eserleri ve manevi değeri bulunan eşyalar satışa sunuldu.Efe'nın kampanyaya bağışladığı iki oyuncağı 1200 euroya satıldı. Oyuncakları satın alan yardımseverler, daha sonra Efe'ye hediye etti. Yardım etkinliğine Berlin'de yaşayan yüzlerce Türk katıldı. Toplanan yardım Kızılay aracılığıyla Yemen'e ulaştırılacak.28 bin 105 euro yardımın toplandığı etkinlikteki açık artırmada, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kalem ve kravat 1600, Arapça "Allah" lafzının bulunduğu el işlemesi eser de 3 bin 500 euroya alıcı buldu. Toplanan yardım Ziraat Bankası Berlin şubesi aracılığıyla Türk Kızılayı'na gönderildi.Efe'nin babası Ersin Erdoğan, oğlunun çok duygusal bir çocuk olduğunu belirterek, "Televizyondaki haber sayesinde oğlumun Yemen'deki dramdan haberi oldu. Yardım kampanyasını duyunca bizimle geldi ve oyuncaklarını kendi isteğiyle bağışladı" dedi.