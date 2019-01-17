Bu nasıl ikiyüzlülük

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BUGÜN NELER OLDU

lgı haberleriyle sürekli Türkiye'ye düşmanlık eden Alman basını, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik ağır eleştirilerini unuttu. Basın, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin neredeyse iki katına mal olacak yeni başbakanlık binasının çok gerekli olduğunu, hatta helikopter pistinin de gerekli olduğunu yazdı.Bild'in başını çektiği Türkiye düşmanı Alman basını, Beştepe Külliyesi için olmadık iftiralar attı. Karalama kampanyasında, "Helikopter pisti bile olacak", "Saray 300 milyon euroya mal oldu" gibi algı haberleri yayınlanmıştı. Şimdi Almanya'nın daha büyük bir başkanlık sarayı yapacak olması ise Alman basınında haber değeri taşımıyor.Almanya, Başbakan Merkel'den sonraki Şansölye için resmen saray inşa ediyor. Yeni inşaatın "en az 460 milyon euroya mal olacağı" söylense de gerçek rakamın 600 milyonu aşması bekleniyor.