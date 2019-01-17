Londra’da kaos Brüksel’de panik

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Anlaşmasız çıkış" tedirginliğini yaşayan Avrupalı liderlerden. Anlaşmasız Brexit'in zarar verici olacağını söyleyen Macron, bir geçiş sürecinin gerekli olduğunu vurguladı. Macron "Onlarla bir geçiş sürecini müzakere etmemiz gerekiyor" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış AB için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur" yorumunu yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İngiltere Parlamentosu'nun, Başbakan Theresa May'in sunduğu Brexit anlaşmasını ezici bi oy farkıyla (432'ye 202) reddetmesi, Londra'daki kaos görüntüsünü derinleştirdi, Brüksel'de ise panik havası oluşturdu. May'in kendi partisinden 118 milletvekilinin de karşı oy kullandığının ortaya çıkması, İngiliz Başbakanı'nın ne kadar daha koltuğunda kalabileceği sorusunu gündeme getirirken, erken seçim ihtimali de yükseldi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağı 29 Mart tarihine 70 gün kalması da Brüksel'de 'anlaşmasız ayrılık' tedirginliğini artırdı. May, dün yaptığı açıklama ile ülkesinin 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacağını teyit etti.

B PLANINI HAZIRLAYACAK

Oylamadan tarihi hezimetle çıkan Theresa May'in koltuğunu koruması halinde Pazartesi gününe kadar Parlamento'ya Brexit'e ilişkin bir "B" planı sunma şansı bulunuyor ancak bu planın da Parlamento'dan geçme şansına zayıf olarak bakılıyor. May, dün yaptığı konuşmada, hem partisi içindeki muhaliflerle, hem DUP ile hem de muhalefet partileri ile görüşerek yeni politikasını belirleyeceğini söyledi.

İSKOÇYA AYRILABİLİR

Oylama sonrası İngiltere'nin önündeki bir seçenek AB'den anlaşmasız olarak ayrılmak. Parlamentonun ezici çoğunluğu bu seçeneğin karşısında yer alıyor. Parlamento, geçen hafta yapılan bir oylamada hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasını kendi onayına tabi kılmıştı. Anlaşmasız Brexit, İskoçya'da bağımsızlık referandumu yapılması ihtimalini de artırıyor.

İRLANDA'DA TERÖR TEHLİKESİ

Anlaşmasız Brexit'in en radikal sonuçlarından biri iki İrlanda arasına fiziki sınır çekilmesi olabilir. Bu durumda, İrlanda Adası'nda terörün yeniden başlaması ve ilk hedefin de sınır kontrol noktaları olması ihtimaller arasında yer alıyor.

ERTELEME SEÇENEĞİ

İngiltere'nin, AB'den resmen ayrılışını erteleme seçeneği de çeşitli çıkmazlar içeriyor. AB ile uzlaşılarak atılması gereken bu adım, ülkenin 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken ayrılığının daha kapsamlı müzakerelere izin verecek şekilde ertelenmesini beraberinde getirecek. Bu türden bir uzatma, İngiltere'de Brexit sürecinin "sulanması" ve Brexit karşıtı muhalefetin güçlenmesi anlamına gelebilir.