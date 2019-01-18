AB: ABD ile geleneksel serbest ticaret anlaşması istemiyoruz

Malmström, daha önce, AB'nin ABD ile görüşmelerinde, iki taraftan hem tüketicilerin hem de işletmelerin menfaatı için, arabalara uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasını önermişti.

Malmström, ABD'nin otomobil tarifeleriyle ilgili resmi çizgisi hakkında henüz bir karara varmadığını ve hükümetin kapalı olmasının süreci geciktirebileceğini belirtti.

Malmström, AB 'nin ABD'yi "haksız" çelik tarifelerinden vazgeçmeye ikna etmeyi umduğunu, ancak iki tarafın henüz bu konuda bir adım atmadığını söyledi.