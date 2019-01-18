Almanya'nın savunma sanayii ihracatı geriliyor

Savunma Sanayii'nin dev ülkesi Almanya, ihracatta geriliyor. Alman hükümetinin 2018'de ihracatına onay verdiği silah ve askeri teçhizatın miktarı 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 23 oranında azalarak 6 milyar 242 milyon eurodan 4 milyar 824 milyon euroya düştüğü açıklandı.

Almanya'nın en çok tartışılan ve Avrupa Birliği ile NATO üyeleri dışındaki ülkelere yönelik satışındaysa bu rakam yaklaşık üçte bir (yüzde 32,8) oranında geriledi.

2015'TEN BU YANA DÜŞÜŞTE

Almanların silah ihracatına yönelik açıklanan rakamlar son üç yılda büyük bir düşüş yaşandığınını gösteriyor. Silah ihracatı son olarak 2015 yılında artış kaydetmiş ve 7 milyar 860 milyar euro ile rekor ihracat büyüklüğüne ulaşmıştı. O tarihten bu yana ihracat rakamları gerilemeye devam ediyor.

SİLAH ENDÜSTRİSİNDEN ELEŞTİRİ

Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), Aralık ayında yaptığı açıklamada rakamlardaki gerilemeyi, hükümetin sürpriz manevra ve anlaşılması güç politikalarına dayandırarak, "hem partner ülkeler hem de müşterilerce hükümetin bu tutumunun eleştirildiğini" kaydetti.

Almanya güçlü bir silah endüstrisine sahip olsa da, hükümetin silah ve askeri malzeme satışlarına verdiği onay, NATO müttefikleri ABD, Fransa ve İngiltere hükümetlerinin verdiği onayların gerisinde yer alıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ YÜKSELİŞTE

Türk Savunma Sanayii son yıllarda attığı adımlarda alanında önemli bir noktaya ulaştı.

Özellikle gelinen noktada ASELSAN'ın öncülüğünde yerli silahlar, mühimmatlar ve ekipmanların üretim donatım ve kullanımında büyük yol alındı. Bu noktada büyük atılımlar gerçekleştiren Türk Savunma Sanayii yurt dışındaki hamleleriyle de ihracat kapılarını ardına kadar açtı.