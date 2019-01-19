Cinayet dosyasını 11 ayda kapattılar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Wuppertal kentinde 9 Şubat 2018 günü evini basan polislerce kurşunlanarak öldürülen Hamit Paksoy'un (44) dosyası kapatıldı. Bir motosiklet gurubu üyesi olduğu ve tehlike arz ettiği ifade edilen Paksoy'un Cuma namazına gitmeye hazırlanırken evine sis bombası atılmıy, ardından baskına gelen 30 polis kapıyı kırarak evine girmişti.PAKSOY eşinin yanında kurşunlanarak öldürülmüştü. Tetiği çeken polis, ifadesinde attıkları sis bombası sonrası gözünde ışık parlaması oluştuğunu ve bunu patlama sanarak silahının tetiğine bastığını dile getirmişti. Polisler, Paksoy'un elindeki cep telefonunu silah sandıklarını ifadelerine yansıtmışlardı.Çağlayan AKTÜRK/ WUPPERTAL