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Son gün evi

Annesiyle ölümünde vedalaşamayan , ölümü bekleyen hastaların son günleri güzel geçsin diye bakımevi açtı

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Son gün evi
BERLİNLİ işkadını Nare Yeşilyurt, ölümü kesinleşmiş ağır hastaların son günlerini profesyonel bakım alarak ve sevdikleri ile huzurlu şekilde geçirebilecekleri hospiz diye adlandırılan bakımevi açtı. Yeşilyurt, hospize 42 yaşındayken kaybettiği annesinin adı olan İpek ismini verdi. Yeşilyurt, "İnsanlar hastalarıyla son günlerini güzel yaşasınlar ve vedalaşabilsinler diye bu merkezi kurdum" dedi. Murat TOSUN / BERLİN

2,5 milyon euroya mal oldu
Bakımevinde hastalar, inançlarına göre odalarında dini destek alabilecek. Hastanın aile fertleri kendilerine ayrılan odalarda konaklayabilecek.
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Son gün evi
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