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Bakanı İngiltere'yi konusunda çözüm bulmaya çağırdı

Almanya , İngiltere'yi konusunda çözüm bulmak için ciddi ve gerçekçi davranmaya çağırdı ve İngiltere'nin bunu yapma konusundaki sorumluluğunu vurguladı.

REUTERS Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 14:10
Almanya Dışişleri Bakanı İngiltere'yi Brexit konusunda çözüm bulmaya çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'yi Brexit konusunda çözüm bulmak için ciddi ve gerçekçi davranmaya çağırdı ve İngiltere'nin bunu yapma konusundaki sorumluluğunu vurguladı.

Maas Alman Bild gazetesi ile yaptığı söyleşiye atıfta bulunarak Twitter'da yaptığı açıklamada, "Theresa May ve İngiltere parlamentosu, Avrupa'da geleceğimiz için büyük bir sorumluluk taşıyor" dedi.

Maas söyleşide AB'nin İngiltere'nin öne sürdüğü yeni fikirleri dikkatlice değerlendireceğini söyledi.

Mass ayrıca tek pazardan ani çıkışın İngiltere ekonomisine çok zarar vereceğini de ifade etti.

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Almanya Dışişleri Bakanı İngiltere'yi Brexit konusunda çözüm bulmaya çağırdı
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