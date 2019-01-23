AB’ye taze kan

Almanya ile Fransa, tarihi Elysee Anlaşması'nın 56'ncı yıl dönümünde iki ülke arasındaki iş birliğini artırma hedefiyle yeni bir anlaşma imzaladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Almanya'nın Aachen kentinde bir araya geldi. Törende 'Aachen Anlaşması' olarak nitelenen ve 'Alman- Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması' başlığını taşıyan metne imza atıldı.

22 Ocak 1963'te dönemin Almanya Başkanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün imzaladığı Elysee Anlaşması'nın temeli üzerine hazırlanan yeni anlaşma, 16 sayfadan oluşuyor. 450 kilometre ortak sınırı bulunan ve tarihte birçok savaşta karşı karşıya gelen iki ülkenin imzaladığığı anlaşmanın hedefi "İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak" olarak belirtildi.



KORUMA KALKANI

Avrupa Birliği'nde (AB) reformları hızlandırmaya amaçlayan anlaşmayla aynı zamanda iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikaları alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. AB alınacak kararlarda iki ülke arasında koordinasyon sağlanması istenilen anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.

Merkel, "Aachen Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği temelini yeniliyoruz. Anlaşmayla Avrupa ordusunun oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz" derken, Macron "Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı. Bu anlaşma Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önemli" dedi. NATO'dan "Anlaşmadan memnunuz" açıklaması geldi.



ÖNCELİK BMGK

Anlaşmada "Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir" ifadesi kullanıldı.



ROMA-PARİS HATTINDA SÖMÜRGE KRİZİ BÜYÜYOR

Fransa, Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" suçlaması yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun sözlerinden dolayı İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Afrikalıların yerinin Akdeniz değil Afrika olduğunu belirten Di Maio, "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir" ifadesini kullanmıştı.

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