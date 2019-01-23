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'da 2 mahkemeden tezat kararı

’da iki mahkemenin üç haftada verdiği iki farklı kararı akılları karıştırdı. Belçika’nın başkenti ’deki Flaman Ticari Mahkemesi yeni yılın ilk haftasında, Uber’in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel’de yasaklanması gerektiği kararını verdi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 14:35
Belçika'da 2 mahkemeden tezat Uber kararı

Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme ise bugün Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olmadığı ve Brüksel'de yasaklanmayacağı yönünde karar verdi. Kurumsal Mahkeme, "yolcuları profesyonel sürücülerle buluşturan Uber başkentte çalışmaya devam edebilir" hükmünü verdi.

Brüksel'de sektördeki çok sayıda ticaret birliği ve taksi şirketi, Uber'in Brüksel'deki faaliyetlerinin askıya alınması için bir talepte bulunmuştu. Hakimin kararı Brüksel'deki Kurumsal Mahkeme hakimi, "Uber'in bir ulaşım hizmeti sağlamadığını belirtmek çok uygun. Herhangi bir araca sahip değil. Ne taksi ruhsatı ne de VVB lisansıdır (şoförlü araç kiralama). Şirket, bir sürücünün Uber uygulaması aracılığıyla sunduğu hizmettir, bu nedenle taksi hizmeti olarak değerlendirilemeyecektir" dedi.

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Belçika'da 2 mahkemeden tezat Uber kararı
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