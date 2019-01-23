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'da madende trafo patladı: 100 işçi mahsur

'nın Mitroviça kentinde Trepça ’nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:13
Kosova'da madende trafo patladı: 100 işçi mahsur

Kosova'daki trafo patlaması dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

Olayda yaralanan 3 işçi Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, "Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda" dedi.

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Kosova'da madende trafo patladı: 100 işçi mahsur
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