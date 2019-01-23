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Malta'dan ilk resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Preca 'ye geliyor

Malta Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak 'ye resmi ziyarette bulunacak. Preca'ın ziyareti Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:16
Malta'dan ilk resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'ye geliyor

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 23-24 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İLK RESMİ ZİYARET

Ayrıca Malta Cumhurbaşkanı Preca'nın 23 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılarak, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacağı kaydedildi.

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Malta'dan ilk resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'ye geliyor
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