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'te soygun: ' kapalı' yazısı asıp 30 kasayı boşalttılar

Fransa'nın başkenti 'te dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde şoke eden bir soygun yaşandı. " kapalı" yazısını asan hırsızlar, 30 kasayı boşalttıktan sonra sır oldu.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:11
Paris'te soygun: 'Banka kapalı' yazısı asıp 30 kasayı boşalttılar

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde film sahnelerini aratmayan banka soygunu gerçekleşti. Banka çalışanlarını bağlayıp uzun süre içeride kalan soyguncular 30 kasayı soyduktan sonra kayıplara karıştı.

Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı'na birkaç yüz metre yakın olan Milleis Bankası'nda gerçekleşen soygunda 30 kasanın boşaltıldığı öğrenildi. Sabah banka açılış saatinde gelip, banka girişine "kapalıyız" afişi asan ve çalışanları bağlayıp saatlerce içeride tutan 4 soyguncunun işleri bittikten sonra kaçtığı ve çalışanların ancak öğleden sonra polise haber verebildiği öğrenildi.

Toplam 30 kasayı boşaltıp kaçan soyguncuların güvenlik güçleri tarafından halen arandığı bildirildi. Filmleri aratmayan soygunda 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Soyguncuların kaçmadan önce içeriye henüz ne olduğu tespit edilmeyen bir sıvı döktüğü ve önlem amaçlı itfaiye mensuplarının banka önünde halen hazırda bekletildiği öğrenildi.

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Paris'te soygun: 'Banka kapalı' yazısı asıp 30 kasayı boşalttılar
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