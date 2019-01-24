“AB’de Türkiye’ye desteğimiz sürecek”

BUGÜN NELER OLDU

MaltaCumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi'ne katıldı. Preca, "Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. AB'nin genişleme politikalarını destekliyoruz" dedi.Avusturyalı bağımsız Milletvekili Martha Bissman ise Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Bissman, "Türkiye gibi önemli bir müttefike çeşitli nedenlerden ötürü sırt dönülmemeli" ifadesini kullandı.