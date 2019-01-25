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istihbaratı: Avrupa’da terör eylemleri yaşanabilir

istihbaratı, terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenleyebileceğini belirterek Almanya’da bin 900 terör eylemi yapabilecek şüpheli bulunduğuna dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 25.1.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 17:20
Almanya istihbaratı: Avrupa’da terör eylemleri yaşanabilir

İstihbarat örgütü Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti.

Hürriyet Avrupa'nın haberine göre; Raporda, terör örgütlerinin Irak ve Suriye'de güç kaybettiği için eylemlerini Avrupa'ya taşıyabileceğine, örgüt elemanlarının yöneticilerden alacağı emirler doğrultusunda eylem yapabilecekleri gibi, tek başına bireysel saldırılar da gerçekleştirebileceklerine işaret edildi.

İstihbarat teşkilatı, Almanya'da adına terör saldırısı düzenleyecek şüpheli sayısını bin 900 olarak tahmin ediyor.

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Almanya istihbaratı: Avrupa’da terör eylemleri yaşanabilir
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