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Fransızlar medyaya inanmıyor

'da yapılan bir anket, Fransızların neredeyse yarısının medyaya güvenmediğini ortaya koydu. Ankete göre, Fransızların sadece yüzde 38'i televizyon, yüzde 50'si radyo ve yüzde 44'ü yazılı basında yer alan haber ve bilgilere güveniyor.

Giriş Tarihi: 25.1.2019 15:38
Fransızlar medyaya inanmıyor

Kantar araştırma şirketinin La Croix gazetesi için yaptığı ankette, Fransızların medyaya duyduğu güvenin 1987'den bu yana en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Ankete göre, Fransızların sadece yüzde 38'i televizyon, yüzde 50'si radyo ve yüzde 44'ü yazılı basın ve yüzde 25'i internette yer alan bilgi ve haberlere güveniyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 25'i medyanın Sarı Yelekler gösterileri hakkında ürettiği haberlerden memnunluğunu belirtirken, yüzde 67'si de medyanın eylemleri dramatize ettiğini düşünüyor.

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Fransızlar medyaya inanmıyor
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