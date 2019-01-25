İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya: Bizimle alay etmeyin

lmanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzalamış, bu anlaşmaya göre Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınmıştı.

SADECE KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Bloomberg'de yer alan habere göre, İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, "Sadece kendi uluslarının çıkarlarını düşünüyorlar" dedi.

Conte dün de Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi olmasına atıfta bulunarak, "Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Başbakanı ayrıca, Fransa ve Almanya ile yaşadıkları sorunların ülkeler arasındaki dostluğa zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "İtalya ve Fransa ile İtalya ve Almanya arasında geleneksel bir dostluk var. Eğer bazı şeyleri tartışıyorsak, bu dostluğu etkilememeli." görüşünü savunmuştu.

İTALYA İLE FRANSA ARASINDA NE OLDU?

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmekle suçlayarak, göçü tetiklemekle suçladı. Bu açıklamaların ardından İtalya'nın Fransa Büyükelçisi Teresa Castoldo Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Di Maio Fransa'nın Afrika politikaları nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi ve ekledi:

Bugün insanlar ülkelerini terk edip Avrupa'ya geliyorsa bunun sorumlusu en başta Fransa'dır. Fransa onlarca Afrika ülkesini sömürmeyi hiçbir zaman bırakmadı. AB Fransa'ya ve Fransa gibi Afrika'yı yoksullaştırarak bu insanların ülkelerini terk etmesine yol açan tüm ülkelere yaptırım uygulamalı. Çünkü Afrikalılar Afrika'da olmalı, Akdeniz'in dibinde değil.