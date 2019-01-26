Avrupa'nın çöp şampiyonları Danimarka, Kıbrıs ve Almanya

Avrupa İstatistik Kurmu Eurostat 2017 yılında kıtada kişi başına en çok çöp ve atık üreten ülkeler sıralamasını yayınladı. Buna göre Danimarka, Kıbrıs Rum Kesimi ve Almanya liste başında yer alarak çöp şampiyonları oldu.

Liste aynı zamanda gelişmişlik seviyesi ile kişi başına ortaya çıkan çöp oranı hakkında da bir fikir veriyor. Buna göre genel olarak gelişmiş ülkelerde kişi başına daha fazla çöp düşüyor.

AB genelinde kişi başına ortaya çıkan ortalama çöp miktarı 487 kg oldu. Bu miktar 2016 yılında 486 kg idi. 2014 yılında ise 478 kg. AB ortalamasına bakıldığında her yıl birbirine çok yakın ancak düzenli şekilde artan bir sonuç çıkıyor.

Kişi başına en az çöp üreten ülkelerin ise Romanya (272 kg), Polonya (315 kg) ve Çekya (344 kg) olduğu görülüyor.

AB'DE 10 YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM

Ülkelerde çöp ve atık arıtması farklı yöntemlerle uygulanıyor. 2017'de AB genelinde çöplerin yüzde 30'u geri dönüştürülürken yüzde 17'si kompost edildi, yüzde 28'i yakıldı ve yüzde 24'ü atık arazilerine gömüldü.

Bundan 10 yıl önce 2007'de AB'deki tüm çöplerin yüzde 24'ü geri dönüştürülüyor, yüzde 13'ü kompost ediliyor, yüzde 21'i yakılıyor ve yüzde 43'Ü atık arazilerine gömülüyordu.