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Evsizlere çorba, kuşlara yem

’nın Münih kentinde Türk gençleri, sokakta yaşayan evsizlere sıcak çorba dağıttı, ağaçlara kuşlar için yem sepetleri astı.

Giriş Tarihi: 26.1.2019 12:36
Evsizlere çorba, kuşlara yem
Dıyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı. Gençler, Peygamber Efendimiz'in 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünden hareket ettiklerini söyledi. GRUP adına konuşan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi. Atik ise yardımlarına destek için çağrıda bulundu.
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Evsizlere çorba, kuşlara yem
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