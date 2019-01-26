Evsizlere çorba, kuşlara yem

BUGÜN NELER OLDU

Dıyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu üyeleri, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin yanı sıra kışın aç kalan kuşlar için doğaya yem bıraktı. Gençler, Peygamber Efendimiz'in 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' sözünden hareket ettiklerini söyledi. GRUP adına konuşan Leyla Çimen ile Furkan Atik, evsiz ve yardıma muhtaç insanları bularak ikram ettikleri bir bardak çorbadan sonra, onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin, kendilerine tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kattığını söyledi. Atik ise yardımlarına destek için çağrıda bulundu.