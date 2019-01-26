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Son Dakika Haberi: Fransa ve 'dan flaş açıklaması

Son Dakika: 'da geçtiğimiz günlerde başlayan sokak eylemleri ABD'den gelen skandal açıklamalar sonrasında ülkede darbe olacağı yönünde söylentileri ortaya çıkarmıştı. ABD'nin seçilmiş Maduro hükümetine karşı, kendilerine yakın olan muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıklaması sonrasında bugün ve Fransa da bir son dakika açıklaması yaparak, Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak Guiado'yu tanıyacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.1.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 14:43
Son Dakika Haberi: Fransa ve İspanya'dan flaş Venezuela açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

DİPLOMATİK DARBENİN YANKILARI SÜRÜYOR!

Venezuela'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ABD'nin desteklediği ileri sürülen askeri darbelerin başarısız olmasının ardından, 23 Ocak'ta devreye sokulan diplomatik darbenin yankıları sürüyor.

Venezuela lideri Maduro açıklama yaptı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR...

Maduro, Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Maduro, "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler" dedi.

Son dakika haberi: Venezuela'nın seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya darbe girişimine Instagram desteği!

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Son Dakika Haberi: Fransa ve İspanya'dan flaş Venezuela açıklaması
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