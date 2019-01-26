Son Dakika Haberi: Fransa ve İspanya'dan flaş Venezuela açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

DİPLOMATİK DARBENİN YANKILARI SÜRÜYOR!

Venezuela'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ABD'nin desteklediği ileri sürülen askeri darbelerin başarısız olmasının ardından, 23 Ocak'ta devreye sokulan diplomatik darbenin yankıları sürüyor.

Venezuela lideri Maduro açıklama yaptı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR...

Maduro, Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Maduro, "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler" dedi.