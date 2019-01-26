İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.

İtalya'da elektrikli testere ile zırhlı araç soygunu kamerada



Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.