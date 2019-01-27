Bir mektuba 14 yıl hapis

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Aşırı sağcıların hükümette olduğu Avusturya'da Graz Eyalet Mahkemesi, 'Avusturya Ülkeler Birliği' girişiminin lideri Monika Unger'i (42) 14 yıl hapse mahkum etti. 'Vatana ihanet' iddiasıyla yargılanan ve 'devlet karşıtı' olarak tanımlanan grubun lideri Unger'in yardımcısı olan 71 yaşındaki emekli polis ise 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.'Vatana ihanet' davasının diğer 12 sanığına ise 9 ay ile 3 yıl arasında değişen cezalar verildi. Mahkeme, Avusturya Ülkeler Birliği Başkanı Unger'i 'vatana ihanete teşvik ve devlete düşman olan bir ağın kurulması' iddiasıyla mahkum etti. Böylece Avusturya'da 1945 yılından beri ilk kez bir kişi vatana ihanetten hüküm giydi. Kadının orduya mektup yazarak hükümet üyelerinin tutuklanmasını istediği bildiriliyor.Avusturya devletini ve yasalarını tanımayan grup, 'paralel devlet' kurmak istemekle de suçlandı. Bunun için yasadışı belgeler hazırlayan Avusturya Ülkeler Birliği, kendilerine inananlara para karşılığında kendi üretimi olan geçersiz araç plakaları ile sözde vergi ve ceza muafiyeti sağlayan belgeler tanzim etmişti.Başkan Unger'in mahkumiyetine bir mektup neden oldu... Unger, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazdığı mektupta, "Ordularınla Avusturya'yı işgal et. Sonra da yönetimi bana devret" dedi. Avusturya'da toplam sempatizan sayısı 2 bin 700 civarında olan gruba, polis 20 Nisan 2017'de 8 eyalette baskınlar düzenledi. Baskında Başkan Monika Unger'le beraber 26 kişi gözaltına alındı.