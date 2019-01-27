İngiltere Venezuela’nın altınlarına el koydu

BUGÜN NELER OLDU

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ABD ve Batı'nın desteklediği kirli iktidar oyunları sürüyor. Seçimleri yüzde 67 ile kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu önce askeri darbelerle devirmeye çalışan, başarılı olamayınca da 23 Ocak'ta devreye diplomatik darbeyi sokan ABD ile Batı şimdi de ekonomi kartlarını oynamaya başladı. İngiltere Merkez Bankası'nın, Venezuela Merkez Bankası'nın 1.2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddettiği ileri sürüldü. Venezuela'nın İngiltere'de 8 milyar dolarlık altın rezervi bulunuyor.Bloomberg'de yer alan habere göre, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi. Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankası'ndaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan ederek ABD ve Batı'dan anında destek gören Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz" demişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da "İngiltere, Juan Guaido'nun Venezuela'yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor" demişti.Kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra ilk kez dün ortaya çıkan ve Maduro ile görüşmeyi reddeden Guaido ise halkı pazartesi günü büyük gösteri düzenlemeye çağırdı.Juan Guaido'ya en başından bu yana destek veren Avrupa ülkeleri dün bir kez daha seçilmiş lider Maduro karşıtı açıklamalar yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 8 gün içinde seçimlerin ilan edilmemesi halinde Guaido'yu resmi lider olarak tanıyacaklarını duyurdu.Associated Press ajansı kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıma konusunda ABD'ye katılan Latin Amerika ülkeleri koalisyonunun haftalar önce bir araya gelerek gizli şekilde diplomasi yürüttüklerini iddia etti.ABD yönetimi ile Venezuela arasında "meşru hükümet" gerilimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Beyaz Saray'dan bölgeye herhangi bir askeri sevkıyat talimatı almadığı bildirildi.Reuters ajansındaki habere göre Maduro'yu 400 paralı Rus askeri koruyor. Askerlerin Ukrayna ve Suriye'de görev yapan Wagner Group üyesi oldukları ileri sürüldü.