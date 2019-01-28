Ne olur sırrını bizimle paylaş

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hamburg kentinde 27 Ocak 1999'da kaçırılan Hilal Ercan'ın ailesi, kızlarını kaçırana dramatik bir çağrı yaptı. Aile, kaleme aldığı mektupta kızlarını kaçıran veya nerede olduğunu bilenlere, "Kızımızın yerini söyleyin" dedi. Mektupta, "Ne olur küçük kızımızın nerede olduğunu söyleyin. Siz de aradan geçen 20 yılın ardından başka biri oldunuz. Korkuyorsanız, isminizi söylemeyin" denildi.Tüm çabaları için polise teşekkür eden, ancak artık dayanacak güçleri kalmadığını belirten aile, "Lütfen sırrınızı bizimle paylaşın. Biz sadece kızımıza kavuşmak istiyoruz. Hilal'i yeniden ailemizin arasında görmek istiyoruz" dedi. Mektupta özetle şöyle denildi: 20 yıl önce kimliği belirsiz biri, gülen bir kızın hayatını bitirdi. Bizi, derin bir çukura itti. 20 yıldır ışık görmüyoruz. 20 yıldır yas tutamıyoruz.Abi Abbas Ercan (32), "Beklemekten başka şansımız yok. Keşke kardeşimin bir mezarı olsaydı. Hilal 20 sene önce bugün kayboldu. Ve hala bulunamaması, akıbetini bilmememiz çok üzücü. Polisler ellerinden geleni yapıyor. 20 yıl geçti, ama şimdiye kadar Türk halkından bize destek çıkan olmadı. Keşke Hilal'imiz gündemde olsaydı. İnşallah yapanı bulurlar ve cezasını alır" dedi.Kaybolan çocuklara halkın ve medyanın daha çok ilgi göstermesini beklediğini belirten Ercan, "Amacımız Hilal'i gündemde tutmak. Çoğu insan unutmuş olabilir. Ailelere sesleniyorum. Aileler çocuklarını kaybetmesin, çok dikkat etsin. Bir aile için en zor şey çocuğunu kaybetmek. Bir parçamız eksik. Onun nasıl olduğunu, başına ne geldiğini bilememek çok acı verici" diye konuştu.Ayla ve Kamil Ercan'ın kızı olan Hilal Ercan, 27 Ocak 1999 tarihinde kaçırıldığında 10 yaşındaydı. Kaybolmadan önce son olarak bir alışveriş merkezinde görülen Hilal Ercan'dan o günden bugüne kadar bir haber alınamadı.