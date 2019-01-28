Haberler > Avrupa Haberleri > Türk kızından dünya rekoru

Türk kızından dünya rekoru

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Türk kızından dünya rekoru
Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı. Ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan Osman Delibaş isimli 26 yaşındaki genç kız buzlu suyun içerisinde tam 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekoru kırdı. Moskova'da -2 derecede buz kütlesiyle kapanmış bir gölü temizleyen Delibaş, buzlu suya girdikten sonra çok zorlandı. Soğuk nedeniyle sürekli titrediği görülen Delibaş yine de rekoru kırmayı başardı. Delibaş'ın rekoru Guinness'in resmi internet sitesinde yayımlandı. Tüm dünyanın gündemine gelen Delibaş, Türkçe konuşarak tüm Türkiye'ye selam gönderdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk kızından dünya rekoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN