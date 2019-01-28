Türk kızından dünya rekoru

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Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı. Ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan Osman Delibaş isimli 26 yaşındaki genç kız buzlu suyun içerisinde tam 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekoru kırdı. Moskova'da -2 derecede buz kütlesiyle kapanmış bir gölü temizleyen Delibaş, buzlu suya girdikten sonra çok zorlandı. Soğuk nedeniyle sürekli titrediği görülen Delibaş yine de rekoru kırmayı başardı. Delibaş'ın rekoru Guinness'in resmi internet sitesinde yayımlandı. Tüm dünyanın gündemine gelen Delibaş, Türkçe konuşarak tüm Türkiye'ye selam gönderdi.