Ay-yıldızımız gururumuz

BUGÜN NELER OLDU

İsveç'in Malmö kentindeki Prespa Birlikspor, maddi olarak zor günler geçirince sponsor arayışına çıktı. Takımın logosunda Türk bayrağı bulunması dolayısıyla sponsorluk görüşmeleri bir bir iptal oldu. Yöneticiler, "Türk bayrağı bizim gururumuz. Sizin paranıza ihtiyacımız yok" dedi ve ay yıldızlı bayrağımıza allerjisi olanları protesto için tüm sahayı 540 metre Türk bayrağı ile donattı.Kulüplerinin bünyesinde 9 takım ve 150 futbolcu bulunduğunu dile getiren başkan Kerim Ercan (27), "1973 yılında Makedonyalı Müslümanların kurduğu kulübümüzün logosunda 45 yıldır Türk bayrağı var. Armamızdaki Türk Bayrağını gururla taşıyoruz. Önyargıları yıkma mücadelesi veriyoruz. Farklı projeler üretip maddi sıkıntıdan kurtulacağız" dedi.Takımıneski futbolcusu Zafer Usta, "Takımımız, 2013 yılından 2016'ya kadar yaşadığı şampiyonluklarla İsveç 2. ligine yükseldi. Geçen sezon maddi zorluklarla boğuşunca 3. lige düştü. Amacımız 5 yıl içinde İsveç Süper Ligi'ne yükselmek. Ben Almanya'da futbol eğitimi almış gençleri izleyip takıma kazandırmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.