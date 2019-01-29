Haberler > Avrupa Haberleri > Birlikte 60. yılı devirdiler

Birlikte 60. yılı devirdiler

Mustafa Akdeniz’in, 1970’te tek başına geldiği ’da şimdi 23 kişilik bir ailesi var. Akdeniz çifti, evliliklerinde 75. yılı görmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Birlikte 60. yılı devirdiler
Trabzon Düzköylü Fatime (77) ve Mustafa Akdeniz (76) evlilikte 60 yılı doldurdu. Çocuk ve torunlarının evlilik yıldönümü sürprizi yaptığı Mustafa Akdeniz, 1970'te Almanya'nın Neuss kentine tek başına geldi. 23 kişilik aile kuran Akdeniz, "Hedef 75. yıl" dedi.

UZUN EVLİLİĞİN SIRRI
Werdohl Giresun Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeki kutlamada çift, "Bunca yıl mutlu olabilmenin sırrı, saygıyı kaybetmemiş olmak. Saygı varsa sevgi de var. Birbirimizi ilk günkü gibi seviyoruz" dedi. Tevfik KARA / WERDOHL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte 60. yılı devirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN