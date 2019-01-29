Birlikte 60. yılı devirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon Düzköylü Fatime (77) ve Mustafa Akdeniz (76) evlilikte 60 yılı doldurdu. Çocuk ve torunlarının evlilik yıldönümü sürprizi yaptığı Mustafa Akdeniz, 1970'te Almanya'nın Neuss kentine tek başına geldi. 23 kişilik aile kuran Akdeniz, "Hedef 75. yıl" dedi.Werdohl Giresun Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeki kutlamada çift, "Bunca yıl mutlu olabilmenin sırrı, saygıyı kaybetmemiş olmak. Saygı varsa sevgi de var. Birbirimizi ilk günkü gibi seviyoruz" dedi./ WERDOHL