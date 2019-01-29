Brexit için sıkıyönetimli önlem geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de hükümet, anlaşmasız Brexit'ten sonra muhtemel bir sivil itaatsizlik, ayaklanmayı bastırmak için sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamayı gündeme getirdi. Brexit'in mart ayında anlaşmasız gerçekleşmesi halinde halkın bir kısmının sokağa çıkıp ayaklanma başlatabileceği olasılığı üstünde duran hükümet yetkilileri, Sunday Times gazetesine verdiği demeçte ordunun alarmda olacağını duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, daha önce 3 bin 500 askerin hükümet binaları önünde nöbet tutacağını açıklamıştı.