Atatürk portreli Euro'ya Avrupa Merkez Bankası'ndan yalanlama! " Biz Bastırmadık"

Avrupa Merkez Bankası, özel bir şirketin, euro banknotlarının basıldığı bir matbaada hazırlattığı Atatürk portreli hatıra paralarını bastırmadıklarını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), "Atatürk portreli banknot bastırdığı" yönündeki haberleri yalanladı. ECB, Avrupa SABAH'ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, hediyelik eşya, hatıra para kategorisine giren bu paranın kendi inisiyatif ve girişiminde basılmadığını bildirdi.

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Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bu gibi hatıra banknotların üretimi ECB tarafından düzenlenmez veya onaylanmaz. Banknot basan matbaaların bunları üretmesi durumunda ise bu banknotların gerçek sanılmaması için Avrupa Merkez Bankası üretim kurallarına uymak zorundalar" denildi. Hatıra para, merkezi Fransa'da olan bir şirketin girişimiyle, euro banknotlarının basıldığı bir matbaada bastırıldı. Hatta paranın üzerinde şirketin genel müdürü Richard Faille'nin imzası bulunuyor.