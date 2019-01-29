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sosyal medyaya yasak getirebilir

Giriş Tarihi: 29.1.2019
İngiltere sosyal medyaya yasak getirebilir
İki yıl önce Molly Russell isimli 14 yaşındaki genç kızın Instagram'da bir video izledikten sonra intihar etmesinin ardından alarma geçen İngiltere'de sosyal medyanın yasaklanması gündeme geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini belirterek, "Böyle bir şey yapmak istemem" dedi. Hancock, daha önce kendine zarar verenlerin görüntüleri ile intihar videolarının paylaşılması nedeniyle sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu. Instagram ise ruh sağlığıyla ilgili sorunları uzmanlarla değerlendirmeye aldıklarını açıkladı.
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İngiltere sosyal medyaya yasak getirebilir
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