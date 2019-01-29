Macron: Muhatabım değiller

Macron, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Fransa'yı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Macron, Di Maio ve Salvini'nin sözlerinin hiçbir anlamı olmadığını belirterek, "Onlara istedikleri cevabı vermem. Bunu yapmayacağım. Size iyi şanslar, iyi ajitasyonlar ve iyi yolculuklar, ben (İtalya Başbakanı Giuseppe) Conte'yi muhatap alıyorum" dedi.

'KİM DAHA APTAL' YARIŞMASI

İtalya son dönemde Fransa'yı, göçmenler, Afrika'da sömürge siyaseti ve BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde hedef alıyordu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli" teklifinde bulunurken, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir" ifadesini kullanmıştı.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, Di Maio ve Salvini'nin açıklamalarına ilişkin, "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha aptal' diye yarışma yapmak istemiyoruz. İtalya ile yapacak çok işimiz var ve bunları yapmaya devam etmek istiyoruz" demişti.