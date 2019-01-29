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’in lideri gözünü kaybetti

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Sarı Yelekliler’in lideri gözünü kaybetti
Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana süren Sarı Yelekliler gösterilerinin liderlerinden olan Jerome Rodrigues, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında davacı olacağını söyledi. Cumartesi günü Paris'te düzenlenen gösteriler sırasında polisin attığı plastik mermi Rodrigues'in gözüne isabet etmişti. Dün kameralar karşısına çıkan Rodrigues'in gözünü yitirdiği açıklandı. Öte yandan kalabalık bir heyet ile Mısır'a darbeci Abdulfettah Sisi ile görüşmeye giden Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile birlikte yaptığı kültür gezisi sosyal medyada tepki çekti. Ülkesindeki Sarı Yeleklilere karşı polisin orantısız şiddetini savunan Macron, dün Sisi ile çeşitli anlaşmalara imza attı.
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Sarı Yelekliler’in lideri gözünü kaybetti
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