Anlaşmasız Brexit’e parlamento engeli

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İngiliz Parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi dün akşam oyladı. İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif 310'a karşı 318 oyla kabul edildi. Teklif dün parlamentoda görüşülen önergeye "Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder" ifadesini ilave ediyor. Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor. Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.