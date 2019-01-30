Büyükelçi Kara’dan Makedon bakana sert tepki

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MakedonyaCumhuriyeti İletişim ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Zaman'a 15 bin euro 'basım ve dağıtım desteği' vermesi Türk toplumunu ayağa kaldırdı.Alınan kararın Makedonya'daki Türk toplumunu derinden yaraladığını belirten Türk partileri ve STK'lar, Başbakan Zoran Zaev'in kararı iptal etmesi gerektiğini, aksi halde destek geri çekilene kadar tepkilerini devam ettireceklerini urguladı.Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da, Zaman Makedonya'ya mali destekte bulunan İletişim ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanı Robert Popovski ile acil bir toplantı gerçekleştirdi.Bakan Popovski'ye bu durumun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ileten Büyükelçi Kara, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Zaman'a yapılan mali yardımın bir an önce geri çekilmesini istedi. Büyükelçi Kara, Bakan Popovski'ye "Terör örgütünün yanında mısınız değil misiniz?" sorusunu da yöneltti.Verilen destekle finansal krizde olan ve ayakta durmaya çalışan Zaman Makedonya'nın bir yıllık personel giderlerinin karşılanabildiği belirtildi.