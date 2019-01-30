ECB’den açıklama: Parayı biz bastırmadık

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 'Atatürk portreli banknot bastırdığı' yönündeki haberleri yalanladı. ECB, Avrupa SABAH'ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, hediyelik eşya, hatıra para kategorisine giren bu paranın kendi inisiyatiflerinde basılmadığını bildirdi.Banka tarafından yapılan açıklamada, "Hatıra banknotların üretimi ECB tarafından düzenlenmez veya onaylanmaz. Banknot basan matbaaların, bunları üretmesi durumunda ise bu banknotların gerçek sanılmaması için ECB'nin üretim kurallarına uyması gerekir" denildi.