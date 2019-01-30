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ECB’den açıklama: Parayı biz bastırmadık

: Atatürk portreli hatıra paralarını biz bastırmadık

Giriş Tarihi: 30.1.2019
ECB’den açıklama: Parayı biz bastırmadık
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 'Atatürk portreli banknot bastırdığı' yönündeki haberleri yalanladı. ECB, Avrupa SABAH'ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, hediyelik eşya, hatıra para kategorisine giren bu paranın kendi inisiyatiflerinde basılmadığını bildirdi.
Banka tarafından yapılan açıklamada, "Hatıra banknotların üretimi ECB tarafından düzenlenmez veya onaylanmaz. Banknot basan matbaaların, bunları üretmesi durumunda ise bu banknotların gerçek sanılmaması için ECB'nin üretim kurallarına uyması gerekir" denildi.
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ECB’den açıklama: Parayı biz bastırmadık
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