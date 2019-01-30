Hollanda'daki Müslümanlardan cami saldırılarına karşı güvenlik talebi

Hollanda'da Müslümanlar, ırkçılar ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere yaptığı saldırılara karşı güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.

Ülkede son yıllarda artan İslamofobik saldırılardan kaygılanan Müslümanlar, güvenlik önlemlerinin sadece Amsterdam'da değil ülke genelinde alınmasını istiyor.

Sadece ırkçılardan değil, PKK'lılardan da korunmak zorunda kalan Müslümanlar, camilerde güvenli ve rahat şekilde ibadetlerini yapmayı temenni ediyor.

CAMİ CEMAATİ TEDİRGİN

Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, camiye namaz için gelen cemaatin ve eğitim için gelen çocukların tedirgin olduklarını belirterek, ülke genelinde bütün camilerde güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Taş, "Camimize geçen yıl yapılan saldırıdan bu yana her zaman 'acaba birisi içeriye bir şey mi atacak' diye tedirginlik yaşıyoruz. Devletin bir şey olana kadar beklemeden en kısa zamanda saldırılara karşı önlem alması gerekiyor." dedi.

Hollanda'da camilere çok sayıda saldırı olduğunu ve bundan dolayı zarar gördüklerini dile getiren Geylani Hizmet Vakfına bağlı cami cemaatinden Orhan Keleş de "Çocuklarımız güvenli bir şekilde camiye gidemiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen tedirgin oluyoruz. Bazı arkadaşlarımız can güvenliği olmadığından dolayı çocuklarını artık camiye göndermiyor." ifadelerini kullandı.

Keleş, "Hollanda hükümeti ırkçı bir yaklaşımla geçen yıl saldırıya uğrayan camimiz için kınama yapmadı, güvenlik önlemleri tahsis etmedi ve hatta güven verici bir açıklamaları bile olmadı. Ülke genelinde sinagoglar devlet tarafından koruma altında. Biz hiçbir dine karşı değiliz, onların da korunması lazım fakat daha çok saldırıya uğrayan camiler neden korunmuyor. İnşallah Amsterdam'daki güvenlik önlemlerinin arkası gelir ve biz de çocuklarımızı rahat bir şekilde camilerimize götürebiliriz." diye konuştu.